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Общество

"Ситикард" в Нижнем Новгороде выпустит эксклюзивную транспортную карту к 25-летию фильма "Брат"

13 мая 2022 14:25  [54] Общество

Фото: Ситикард

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Ситикард" в Нижнем Новгороде выпустит эксклюзивную транспортную карту в честь 25-летия фильма "Брат". Об этом сообщается на сайте транспортной системы.

Согласно информации, карта с изображением главного героя культовой кинокартины будет представлена 14 мая в нижегородском "Арсенале" в рамках "Балабанов-феста". 

"Мы не могли пройти мимо этого знакового события. Фильм и сегодня не теряет своей актуальности и по-прежнему вызывает интерес у публики. А судьба Алексея Балабанова тесно связана с нашим городом", - говорится в сообщении компании.

Желающие могут оформить транспортные карты в особом дизайне с понедельника во всех нижегородских пунктах обслуживания "Ситикард".

Напомним, мемориальную доску режиссеру Алексею Балабанову установили в Нижнем Новгороде на здании вуза, в котором режиссер учился с 1976 по 1981 годы. 

Ранее сообщалось, что "Ситикард" начал тестировать в Нижнем Новгороде виртуальную транспортную карту.

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Теги:
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