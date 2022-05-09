"Ситикард" в Нижнем Новгороде выпустит эксклюзивную транспортную карту к 25-летию фильма "Брат" Общество

Фото: Ситикард

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Ситикард" в Нижнем Новгороде выпустит эксклюзивную транспортную карту в честь 25-летия фильма "Брат". Об этом сообщается на сайте транспортной системы.

Согласно информации, карта с изображением главного героя культовой кинокартины будет представлена 14 мая в нижегородском "Арсенале" в рамках "Балабанов-феста".

"Мы не могли пройти мимо этого знакового события. Фильм и сегодня не теряет своей актуальности и по-прежнему вызывает интерес у публики. А судьба Алексея Балабанова тесно связана с нашим городом", - говорится в сообщении компании.



Желающие могут оформить транспортные карты в особом дизайне с понедельника во всех нижегородских пунктах обслуживания "Ситикард".

Напомним, мемориальную доску режиссеру Алексею Балабанову установили в Нижнем Новгороде на здании вуза, в котором режиссер учился с 1976 по 1981 годы.

Ранее сообщалось, что "Ситикард" начал тестировать в Нижнем Новгороде виртуальную транспортную карту.