Движение транспорта по участку пр. Гагарина будет временно ограничено Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по участку пр. Гагарина будет временно ограничено. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 07:00 до 23:00 15 мая временно ограничат движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29.

Отмечается, что объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети.

Напомним, что движение транспорта на участке улицы Тимирязева будет приостановлено до 15 июля.

Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят на участке ул. Сеченова до конца мая, а участок дороги на улице Верхне-Печёрской перекроют в Нижнем Новгороде до ноября 2022 года.

Также напомним, что в грядущие выходные на перекрёстке улиц Пискунова и Варварской будет перекрыто движение в связи с ремонтом трамвайных путей.