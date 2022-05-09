Фестиваль "Золотая маска" пройдет в Нижнем Новгороде с 15 мая по 7 июня Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фестиваль "Золотая маска" пройдет в Нижнем Новгороде с 15 мая по 7 июня. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в нижегородском ТЮЗе будут представлены спектакли "Школа жен" Московского театра им. В. Маяковского, "Добрый человек из Сезуана" театра имени А.С. Пушкина и балет "Дон Кихот" Санкт-Петербургского театра балета имени Л. Якобсона.

Спектакль "Школа жен" нижегородские зрители увидят 15 и 16 мая. В нем режиссер Миндаугас Карбаускис сделал комедию Мольера доступной для современного зрителя и раскрыл глубину психологии персонажей, несмотря на внешнею простоту сюжета.

19 и 20 мая пройдет балет "Дон Кихот". Хореограф Йохан Кобборг в год 200-летия Мариуса Петипа поставил свою версию одного из его культовых балетов.

Завершением программы фестиваля 6 и 7 июня в Нижнем Новгороде станет спектакль "Добрый человек из Сезуана". В нем режиссер Юрий Бутусов переосмысливает произведение немецкого драматурга Бертольта Брехта и представляет публике философские рассуждения о сущности человека и его месте в современном мире.

Ранее сообщалось, что Intervals Teaser-2022 пройдёт в Манеже Нижегородского кремля 1-5 июня.