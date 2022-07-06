Проект ликвидации свалки в районе полигона "Игумново" в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект ликвидации свалки в районе полигона "Игумново" в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, общая площадь свалки составляет около 11,3 га, на территории размещены отходы объемом 244,192 тыс. куб. м. В основном это отходы 4-го класса опасности – преимущественно отходы строительства.

Как рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров, разработкой проекта рекультивации занималось ГБУ НО "Экология региона"

Рекультивация свалки будет осуществляться сепарационным методом. Свалочные массы будут разделены на фракции: пригодные для переработки отходы отправят на утилизацию, а непригодные транспортируют на объекты размещения отходов с последующей реабилитацией территории.

По словам директора ГБУ НО "Экология региона" Максима Левина, после проведения рекультивации путем создания искусственных насаждений будут восстановлены городские леса, пострадавшие от воздействия свалки.

Рекультивация участка будет выполняться в два этапа. Общая продолжительность первого – технического – этапа составит два года. Второй этап – биологический – продолжится четыре года и включает в себя подготовку почвы, посев саженцев и уход за посевами.

Ранее сообщалось, что три свалки в Нижегородской области планируется ликвидировать досрочно.