Более 8 млн рублей выделено на праздничное оформление Нижнего Новгорода ко Дню города и Дню народного единства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 8 млн рублей выделено на праздничное оформление Нижнего Новгорода ко Дню города и Дню народного единства. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчику предстоит установить в Нижнем Новгороде флаги и развесить постеры к 801-летию города и Дню народного единства 4 ноября, а затем демонтировать декоративно-художественное оформление. На эти цели из городского бюджета выделено 8,1 млн рублей.

Итоги конкурса подведут 13 июля. Работы будут проводиться в 2 этапа: с момента заключения контракта по 10 октября и с 10 октября по 15 декабря.

Ранее сообщалось, что архитектурная подсветка появится на нескольких улицах Нижегородского района.