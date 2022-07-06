Что посмотреть в Нижнем Новгороде?

Нижний Новгород – красивый город, в котором до сих пор удалось сохранить атмосферу прошлого. Но это не значит, что тут нет ничего современного. Архитекторам удалось совместить старинные строения с новыми домами.

Тут есть на что посмотреть. Каждый турист найдет то, что ему необходимо. В городе огромное количество церквей, сохранились старинные укрепления, музеи и огромное количество развлекательных центров. Любителям природных достопримечательностей стоит съездить на Волгу, чтобы зарядиться ее энергией и силой. Посещение Нижнего Новгорода останется в памяти надолго и в душе будет тепло. Если хочется увидеть всю красоту города, то стоит заказать экскурсию https://horosho-tam.ru/rossiya/nizhniy-novgorod/ekskursii и посетить те места, про которые не расскажет ни один путеводитель.

Основные достопримечательности Нижнего Новгорода

1. Набережная Федоровского

Знакомство с городом стоит начинать именно с Набережной. Нижний Новгород находится в уникальном месте. Основали его на месте, где слились две крупные реки: Волга и Ока.

Набережная Федоровского – это не просто место для прогулок, это отличные виды практически на весь город.

2. Нижегородский острог

Острог привлекает внимание многих. Это не просто здание, это целый комплекс, который нужно посетить обязательно. Если не знать, что тут расположено, то догадаться не получится. Издалека острог выглядит, как средневековая крепость.

Сразу же после строительства тут расположилась городская тюрьма, где отбывали наказание многие знаменитые люди того времени. К примеру, одним из заключенных был Максим Горький.

В 20-м веке в тюрьме содержалось огромное количество людей. Что касается условий, то они были ужасными. Ежедневно умирали сотни заключенных.

В войну тут размещали пленных. После окончания Великой отечественной войны тюрьму закрыли. В помещении был проведен ремонт, и оно стало использоваться, как склад.

3. Александровский сад

Парк появился по приказу императора Николая Первого. Назвали его в честь супруги правителя Александры Федоровны.

Прогуляться по саду стоит обязательно, потому что тут прекрасно в любое время года. На территории сада растут самые разные деревья.

4. Благовещенский мужской монастырь

Посмотреть на монастырский комплекс приезжают многие. К большому сожалению, оригинальные постройки не удалось сохранить. В 14-м веке монастырь отстроили снова, но и это строение было разрушено. То, что мы видим сегодня, это совершенно новая постройка, строительство которой было завершено лишь в 19-м веке.

В годы советской власти монастырь не функционировал. В здании был планетарий. Только в 90-е годы здание монастыря вернули верующим.

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