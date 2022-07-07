Евгений Люлин: "Семья, любовь и супружеская верность остаются важнейшими ценностями жизни" Общество

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем любви, семьи и верности.

"В этот день мы вспоминаем историю любви и верности православных святых Петра и Февронии, чей брак стал образцом супружества. Прошли века, однако семья, любовь и супружеская верность остаются важнейшими ценностями жизни, на которых строится личное и семейное счастье.

Крепкие семьи являются "ячейкой" современного общества. Там, где из поколения в поколение передается традиция взаимной заботы, доверия и уважения, жизнь людей наполнена душевной теплотой. Только в таких семьях рождаются и вырастают по-настоящему счастливые дети.

Мне очень приятно, что всё большее количество нижегородских супружеских пар решают родить или усыновить второго, третьего ребенка. Это ответственный, но мудрый шаг. Дети, воспитанные любящими супругами, взрослея, становятся надежной опорой и защитой для родителей в старости.

Искренне желаю каждому познать теплоту верных и преданных семейных отношений, почувствовать семью своим надежным тылом, крепостью и островком счастья! Пусть каждый ваш новый день будет наполнен детским смехом, а семейные обязанности будут только в радость!

Берегите свои семьи и будьте счастливы!", - сказал Евгений Люлин.