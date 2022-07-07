Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
08 июля 2022 09:48  [186] Новую скейт-площадку установят в микрорайоне Щербинки-1
07 июля 2022 09:16  [285] Большой спортивный праздник в рамках регионального финала ОХЛ пройдёт в Нижнем Новгороде 9 июля
06 июля 2022 11:58  [279] Нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике
01 июля 2022 14:56  [429] Бесплатные тренировки будут проходить в пяти парках Нижнего Новгорода в июле
01 июля 2022 13:54  [343] Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин прошли в Арзамасе
29 июня 2022 16:26  [339] "ЛУКОЙЛ" поздравил воспитанника кстовской школы бокса Сергея Колденкова с очередной победой
29 июня 2022 10:27  [308] Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" пройдут в Сочи 2-9 октября
28 июня 2022 18:01  [610] Первая в этом году воркаут-площадка открылась в Нижнем Новгороде
27 июня 2022 15:48  [357] Первый ФОКОТ стоимостью 40 млн рублей открыли в Дзержинске
27 июня 2022 14:49  [414] Цифровую Карту болельщика для посещения матчей ФК "Пари Нижний Новгород" можно будет оформить с 4 июля
Спорт

Новую скейт-площадку установят в микрорайоне Щербинки-1

08 июля 2022 09:48  [186] Спорт
Новую скейт-площадку установят в микрорайоне Щербинки-1

Новую скейт-площадку установят в микрорайоне Щербинки-1

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новая профессиональная площадка для занятий скейтбордингом и другими экстремальными видами спорта появится в Приокском районе Нижнего Новгорода - в микрорайоне Щербинки-1, у дома №1. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Мэр отметил, что старую площадку, которая была расположена здесь, уже демонтировали, поскольку она уже не соответствовала никаким нормативам и была небезопасной.

Согласно информации, в Щербинки-1 будет перенесена большая современная скейт-площадка, которая раньше была установлена на территории стадиона "Нижний Новгород".

Сейчас проходит процедура передачи объекта городу от областного Минспорта. И в ближайшее время площадка со множеством разных элементов и современным покрытием будет установлена на месте демонтированной, добавил Юрий Шалабаев.

Демонтированная площадка в Щербинках-1

Ранее сообщалось, что еще 36,2 млн рублей выделено Нижегородской области на строительство "умных" спортплощадок и закупку уличных тренажеров.

Также напомним, что 5 новых спортивных объектов откроется в Нижегородской области в 2022 году

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приокский район Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph