Новую скейт-площадку установят в микрорайоне Щербинки-1 Спорт

Новую скейт-площадку установят в микрорайоне Щербинки-1 Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новая профессиональная площадка для занятий скейтбордингом и другими экстремальными видами спорта появится в Приокском районе Нижнего Новгорода - в микрорайоне Щербинки-1, у дома №1. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Мэр отметил, что старую площадку, которая была расположена здесь, уже демонтировали, поскольку она уже не соответствовала никаким нормативам и была небезопасной.

Согласно информации, в Щербинки-1 будет перенесена большая современная скейт-площадка, которая раньше была установлена на территории стадиона "Нижний Новгород".

Сейчас проходит процедура передачи объекта городу от областного Минспорта. И в ближайшее время площадка со множеством разных элементов и современным покрытием будет установлена на месте демонтированной, добавил Юрий Шалабаев.

Демонтированная площадка в Щербинках-1

Ранее сообщалось, что еще 36,2 млн рублей выделено Нижегородской области на строительство "умных" спортплощадок и закупку уличных тренажеров.

Также напомним, что 5 новых спортивных объектов откроется в Нижегородской области в 2022 году