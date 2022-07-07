МЧС предупредило жителей Нижегородской области о высокой пожароопасности

МЧС предупредило жителей Нижегородской области о высокой пожароопасности, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

В связи с высокой пожароопасностью в регионе возможно возникновение ЧС с 9 по 13 июля в большинстве районов Нижегородской области. В это период сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников, а местами сохранится и чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Из-за неблагоприятных погодных явлений в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, повышается вероятность лесных пожаров, а также распространения огня н населенные пункты.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям региона быть внимательным и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.