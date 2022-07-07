Народный фронт презентовал портал "Всё для Победы!" Общество

Народный фронт презентовал всероссийский портал "Всё для Победы!". На сайте размещена информация о том, как помочь военнослужащим ЛДНР в их борьбе за свободу Донбасса.

На портале pobeda.onf.ru все желающие поддержать военнослужащих Донбасса сполучить исчерпывающую информацию о том, как это сделать, а также узнать, на что потрачены привлеченные средства.

"Народный фронт с первых дней осуществляет гуманитарную миссию, и чем дальше мы продвигаемся по освобожденным территориям, тем больше понимаем, какая помощь нужна бойцам. Несколько дней назад мы презентовали акцию по сбору средств для помощи военным Донбасса. За это время мы получили сотни предложений поддержки, нам принесли десятки коптеров и других необходимых вещей, часть мы уже доставили на передовую. Первыми кураторами сборов стали военкоры. Призываю всех: заходите на сайт pobeda.onf.ru, выбирайте тот сбор или куратора, которые вам близки, передавайте необходимые бойцам вещи в ближайшее отделение Народного фронта, либо можете перечислить денежные средства – возможен любой способ, который вам максимально комфортен", – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Боксёр, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев отметил, что помогать российским военным – это его жизненная позиция, которую разделяют его коллеги из мира спорта: "Часто люди готовы помогать, но относятся к этому с недоверием. А теперь благодаря сайту pobeda.onf.ru можно легко проверить и отследить, что и куда пошло, – это очень важно. Цель и задача у нас одна – завершить начатое. Нам нужна победа!".

Он также напомнил: "Чтобы подключить к помощи на официальном уровне крупные компании, нужно время, но у нас его нет. И во время Великой Отечественной войны люди тоже помогали нашим солдатам всем, чем могли. Мы – обычные жители нашей страны – можем это сделать быстрее".

Как устроен процесс помощи, подробно описано на портале pobeda.onf.ru.Перевести средства можно с помощью банковских карт или по системе быстрых платежей. Предусмотрены удобные формы финансовой поддержки – подписка, QR-коды.

В рамках проекта Народный фронт систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки и помощь в безопасности финансовых проводок.

Проект Народного фронта "Всё для Победы" поддержали член Центрального штаба Народного фронта, заслуженный артист России Денис Майданов, популярный военный блогер Юрий Подоляка, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, певица и актриса Юлия Чичерина.

Кроме того, в Нижегородской области открыты два пункта сбора:

1. Нижний Новгород, ул.Почаинская, 17 Б, исполком Народного фронта;

2. Дзержинск, ул.Клюквина, 11 А, АНО "Ветераны боевых действий города Дзержинска".