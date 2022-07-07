Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2022 16:13  [44] Строительство метро в Нижнем Новгороде будет дополнительно профинансировано на 1,3 млрд рублей из федерального бюджета
08 июля 2022 16:10  [50] Глеб Никитин вручил награды нижегородским парам, прожившим в браке более 25 лет
08 июля 2022 16:03  [60] Движение транспорта перекроют в ночь на 10 июля на Рождественской
08 июля 2022 15:39  [81] Россияне оценили свои шансы стать миллионерами
08 июля 2022 15:33  [116] ГЖИ Нижегородской области аннулировала лицензии двух домоуправляющих компаний
08 июля 2022 15:00  [137] Фотовыставка "Уходи за меня" о переживших домашнее насилие женщинах открылась в Нижнем Новгороде
08 июля 2022 14:43  [183] Робот-буфетчица Дуняша начала работать в кибер-кафе в Нижнем Новгороде
08 июля 2022 14:35  [151] Более 300 пар нижегородцев заключили брак в День семьи, любви и верности
08 июля 2022 14:03  [204] Строительство нового ЖК на улице Циолковского в Нижнем Новгороде потребует сноса 18 домов
08 июля 2022 13:37  [117] Фестиваль "Том Сойер Фест" стартовал в Арзамасе
Общество

Народный фронт презентовал портал "Всё для Победы!"

08 июля 2022 11:06  [138] Общество

Народный фронт презентовал всероссийский портал "Всё для Победы!". На сайте размещена информация о том, как помочь военнослужащим ЛДНР в их борьбе за свободу Донбасса.

На портале pobeda.onf.ru все желающие поддержать военнослужащих Донбасса сполучить исчерпывающую информацию о том, как это сделать, а также узнать, на что потрачены привлеченные средства.

"Народный фронт с первых дней осуществляет гуманитарную миссию, и чем дальше мы продвигаемся по освобожденным территориям, тем больше понимаем, какая помощь нужна бойцам. Несколько дней назад мы презентовали акцию по сбору средств для помощи военным Донбасса. За это время мы получили сотни предложений поддержки, нам принесли десятки коптеров и других необходимых вещей, часть мы уже доставили на передовую. Первыми кураторами сборов стали военкоры. Призываю всех: заходите на сайт pobeda.onf.ru, выбирайте тот сбор или куратора, которые вам близки, передавайте необходимые бойцам вещи в ближайшее отделение Народного фронта, либо можете перечислить денежные средства – возможен любой способ, который вам максимально комфортен", – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Боксёр, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев отметил, что помогать российским военным – это его жизненная позиция, которую разделяют его коллеги из мира спорта: "Часто люди готовы помогать, но относятся к этому с недоверием. А теперь благодаря сайту pobeda.onf.ru можно легко проверить и отследить, что и куда пошло, – это очень важно. Цель и задача у нас одна – завершить начатое. Нам нужна победа!".

Он также напомнил: "Чтобы подключить к помощи на официальном уровне крупные компании, нужно время, но у нас его нет. И во время Великой Отечественной войны люди тоже помогали нашим солдатам всем, чем могли. Мы – обычные жители нашей страны – можем это сделать быстрее".

Как устроен процесс помощи, подробно описано на портале pobeda.onf.ru.Перевести средства можно с помощью банковских карт или по системе быстрых платежей. Предусмотрены удобные формы финансовой поддержки – подписка, QR-коды.

В рамках проекта Народный фронт систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки и помощь в безопасности финансовых проводок.

Проект Народного фронта "Всё для Победы" поддержали член Центрального штаба Народного фронта, заслуженный артист России Денис Майданов, популярный военный блогер Юрий Подоляка, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, певица и актриса Юлия Чичерина.

Кроме того, в Нижегородской области открыты два пункта сбора:

1. Нижний Новгород, ул.Почаинская, 17 Б, исполком Народного фронта;
2. Дзержинск, ул.Клюквина, 11 А, АНО "Ветераны боевых действий города Дзержинска".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Донбасс ОНФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph