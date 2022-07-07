Движение транспорта перекроют в ночь на 10 июля на Рождественской Общество

Движение транспорта перекроют в ночь на 10 июля на улице Рождественская Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

В департаменте транспорта администрации города пояснили, что движение транспорта будет перекрыто лишь на участке улицы от площади Маркина до Широкой и на самой площади.

Трамваи же будут ходить по расписание, и перекрытие автомобильной дороги не повлияет на их движение.

Стоит отметить, что парковка и стоянка автомобилей также будет запрещена на данном участке, в противном случае, автомобили будут эвакуированы на охраняемую стоянку.