Глеб Никитин вручил награды нижегородским парам, прожившим в браке более 25 лет Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 июля в День семьи, любви и верности поздравил супружеские пары из разных районов области, прожившие в браке более 25 лет.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, глава региона вручил им общественную награду - медаль "За любовь и верность". Торжественная церемония прошла на восстановленной сцене-"ракушке" в Александровском саду.

"Многие из вас сумели пронести любовь и уважение друг к другу сквозь долгие годы. Кому-то это ещё только предстоит. Но молодым есть с кого брать пример. То душевное тепло, которое ты отдаёшь своим близким и получаешь от них, та радость общения, понимание очень сильно держат в жизни, помогают не останавливаться, идти вперед", - отметил Глеб Никитин.

Среди награжденных были Виктор Михайлович и Александра Васильевна Слепнёвы. В сентябре 2021 года дочь юбиляров с предложением поздравить ее родителей с 60-летием брака обратилась на прямую линию с Глебом Никитиным.

Также губернатор поздравил молодоженов, вступивших в брак 8 июля 2022 года. Всего в регионе в День семьи, любви и верности свои отношения регистрировали более 300 пар.

"В этом году количество браков у нас выросло в сравнении с прошлым годом. Ожидаем, что рекорд сегодняшнего дня по количеству регистраций вскоре будет побит. На 22 июля уже подано более 440 заявлений. Хотелось бы всех нижегородцев поздравить с этим замечательным днем. Берегите друг друга!" - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул важность Дня семьи, любви и верности.

"Мы впервые в этом году отмечаем этот праздник как государственный. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий Указ. День семьи, любви и верности символизирует традиционные ценности, на которые опирается развитие нашей страны. Нижегородская область со своими духовными традициями, семейными традициями – оплот этой политики. У нас с каждым годом увеличивается количество многодетных семей, практически каждый четвертый родившийся ребенок – это либо третий, либо последующий ребенок в семье. Это абсолютный рекорд за все время наблюдения. Надеемся, что таких замечательных семей будет все больше", - отметил Глеб Никитин.

Вместе с главой региона собравшихся поздравил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"День семьи, любви и верности — особый праздник. Образцом христианского супружества являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Семья — это домашняя церковь, заключающая в себе духовность и благочестие, на которых зиждилась Святая Русь. Сегодня мы молимся покровителям семьи святым Петру и Февронии о крепости и благополучии всех семей, проживающих на нижегородской земле. Очень радостно видеть здесь тех, кто являет собой пример крепкого семейного очага, а также тех, кто стал супругами недавно и только начал строить свою домашнюю церковь. Хочется пожелать, чтобы вы проявляли мудрость и терпение по отношению друг к другу. Милости Божией вашему дому, и пусть Покров Царицы Небесной пребывает над ним", – сказал митрополит Георгий.