Олег Лавричев принял участие в селекторном совещании о реализации проекта партии "Единая Россия" "Выбирай свое" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель совета директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина", координатор проекта "Выбирай свое" по Нижегородской области Олег Лавричев принял участие в селекторном совещании, посвященном вопросу реализации проекта партии "Единая Россия" по импортозамещению и индустриализации.

Согласно информации, в мероприятии также приняли участие заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной Думе ФС РФ, координатор партийного проекта "Выбирай свое" Сергей Морозов, руководитель Центра импорта и импортозамещения Нижегородской области Алексей Курбанаев, директор ГУ "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор", УК технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев, депутаты Государственной Думы ФС РФ и региональные координаторы партийного проекта.

На совещании Сергей Морозов рассказал об итогах работы партии и депутатов Государственной Думы ФС РФ, а также ряда регионов России в рамках первого этапа реализации проекта "Выбирай свое".

По его словам, проект уже структурирован на федеральном и региональном уровнях, обозначены его задачи и социально-экономические цели. Решение о создании проекта было принято в апреле 2022 года и в настоящее время работа ведется по 20 направлениям: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный и воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет-магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика и программное обеспечение.

Партийный проект позволяет решить несколько задач: сохранить уже имеющиеся рабочие места, способствовать созданию новых, сформировать культуру потребления отечественных продуктов. Также в рамках проекта планируется создавать законодательные инициативы по импортозамещению.

"Мы должны создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию и товары не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти и активных граждан", – подчеркнул Сергей Морозов.

В свою очередь, координатор проекта "Выбирай свое" по Нижегородской области Олег Лавричев сообщил, что проблема импортозамещения не нова, она возникла как сверхзадача еще в 2014 году, когда были введены первые санкции.

"Сегодня проблема импортозамещения стоит особенно остро, и это говорит о том, что проводимая на протяжении восьми лет работа была недостаточной. Поэтому именно это направление работы Генеральный совет "Единой России" определил как приоритетное. Я удовлетворен нашей сегодняшней работой. Сергей Морозов выстроил задачи именно в практической плоскости. С нашей стороны вовлечение в этот процесс будет глубоким, системным и обязательным для всех структур власти и бизнеса. Возможно, эта задача даже реализуется в новой экономической модели страны, которая должна иметь мобилизирующий характер", – сказал он.

Олег Лавричев также отметил, что для Нижегородской области вопрос импортозамещения крайне важен, так как в регионе много предприятий.

"Структура экономики региона держится в основном на многоотраслевом и промышленном присутствии – это и оборонный комплекс, и судостроение, и обрабатывающая промышленность. В силу этого для региона и для его реального сектора промышленности импортозамещение является задачей чрезвычайной важности. Губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин также определил ее приоритетной. В регионе создан Центр импорта и импортозамещения, который призван обеспечить эффективные коммуникации между предприятиями и способствовать решению возникающих задач, связанных с отсутствием логистических связей или материалов, комплектующих, оборудования. Наша задача в том числе состоит в наполнении работой Центра импорта и импортозамещения конкретной содержательной и практической деятельностью", – подчеркнул Олег Лавричев.

В заключение Алексей Курбанаев предложил в сентябре провести на территории Нижнего Новгорода первый Всероссийский форум участников проектов импортозамещения.