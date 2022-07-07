Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2022 18:43  [138] Евгений Люлин: "Опыт Ковернинского муниципального округа может быть востребован даже в мегаполисе"
08 июля 2022 18:41  [171] Кровлю, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода в июле
08 июля 2022 18:31  [154] Олег Лавричев принял участие в селекторном совещании о реализации проекта партии "Единая Россия" "Выбирай свое"
08 июля 2022 18:23  [130] Олег Лавричев наградил победителей конкурса творческих работ "Родная земля"
08 июля 2022 18:15  [123] Только семь женщин в Нижнем Новгороде в 2022 году решили рожать дома
08 июля 2022 18:08  [540] Глеб Никитин: Догазификация до цоколя дома станет бесплатной в Нижегородской области
08 июля 2022 17:50  [151] Дополнительные рабочие выходят на уборку улиц Нижнего Новгорода в выходные дни
08 июля 2022 17:39  [150] Работы по возведению М-12 в Нижегородской области ведутся с опережением
08 июля 2022 17:20  [247] Врачи нижегородской больницы №5 запатентовали способ лечения острых артериальных тромбозов
08 июля 2022 17:07  [144] Всероссийская благотворительная акция "Бабушкина забота" для помощи жителям Донбасса стартовала в Нижегородской области
Общество

Олег Лавричев принял участие в селекторном совещании о реализации проекта партии "Единая Россия" "Выбирай свое"

08 июля 2022 18:31  [154] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель совета директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина", координатор проекта "Выбирай свое" по Нижегородской области Олег Лавричев принял участие в селекторном совещании, посвященном вопросу реализации проекта партии "Единая Россия" по импортозамещению и индустриализации.

Согласно информации, в мероприятии также приняли участие заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной Думе ФС РФ, координатор партийного проекта "Выбирай свое" Сергей Морозов, руководитель Центра импорта и импортозамещения Нижегородской области Алексей Курбанаев, директор ГУ "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор", УК технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев, депутаты Государственной Думы ФС РФ и региональные координаторы партийного проекта.

На совещании Сергей Морозов рассказал об итогах работы партии и депутатов Государственной Думы ФС РФ, а также ряда регионов России в рамках первого этапа реализации проекта "Выбирай свое".

По его словам, проект уже структурирован на федеральном и региональном уровнях, обозначены его задачи и социально-экономические цели. Решение о создании проекта было принято в апреле 2022 года и в настоящее время работа ведется по 20 направлениям: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный и воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет-магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика и программное обеспечение.

Партийный проект позволяет решить несколько задач: сохранить уже имеющиеся рабочие места, способствовать созданию новых, сформировать культуру потребления отечественных продуктов. Также в рамках проекта планируется создавать законодательные инициативы по импортозамещению.

"Мы должны создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию и товары не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти и активных граждан", – подчеркнул Сергей Морозов.

В свою очередь, координатор проекта "Выбирай свое" по Нижегородской области Олег Лавричев сообщил, что проблема импортозамещения не нова, она возникла как сверхзадача еще в 2014 году, когда были введены первые санкции.

"Сегодня проблема импортозамещения стоит особенно остро, и это говорит о том, что проводимая на протяжении восьми лет работа была недостаточной. Поэтому именно это направление работы Генеральный совет "Единой России" определил как приоритетное. Я удовлетворен нашей сегодняшней работой. Сергей Морозов выстроил задачи именно в практической плоскости. С нашей стороны вовлечение в этот процесс будет глубоким, системным и обязательным для всех структур власти и бизнеса. Возможно, эта задача даже реализуется в новой экономической модели страны, которая должна иметь мобилизирующий характер", – сказал он.

Олег Лавричев также отметил, что для Нижегородской области вопрос импортозамещения крайне важен, так как в регионе много предприятий.

"Структура экономики региона держится в основном на многоотраслевом и промышленном присутствии – это и оборонный комплекс, и судостроение, и обрабатывающая промышленность. В силу этого для региона и для его реального сектора промышленности импортозамещение является задачей чрезвычайной важности. Губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин также определил ее приоритетной. В регионе создан Центр импорта и импортозамещения, который призван обеспечить эффективные коммуникации между предприятиями и способствовать решению возникающих задач, связанных с отсутствием логистических связей или материалов, комплектующих, оборудования. Наша задача в том числе состоит в наполнении работой Центра импорта и импортозамещения конкретной содержательной и практической деятельностью", – подчеркнул Олег Лавричев.

В заключение Алексей Курбанаев предложил в сентябре провести на территории Нижнего Новгорода первый Всероссийский форум участников проектов импортозамещения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Импортозамещение Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph