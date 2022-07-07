Вода в шести озёрах Нижнего Новгорода не соответствует микробиологическим показателям Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться в шести озёрах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство проводит проверки качества воды на городских водоёмах каждую неделю. Согласно проведенным 7 июля исследованиям, микробиологические показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:

Канавинский район:

- озеро Сортировочное, ул. Архангельская;

- озеро Мещерское, Мещерский бульвар;

- озеро Больничное у больницы №39 в Канавинском районе.

Сормовский район:

- озеро Лунское в Сормовском районе;

- озеро Пестичное;

- озеро Светлоярское на улицах Мокроусова и Гаугеля.

Напомним, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.

Ранее сообщалось, что мусор с нижегородских пляжей должны убирать каждый день.