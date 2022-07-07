Вода в шести озёрах Нижнего Новгорода не соответствует микробиологическим показателям

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Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться в шести озёрах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство проводит проверки качества воды на городских водоёмах каждую неделю. Согласно проведенным 7 июля исследованиям, микробиологические показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:
Канавинский район:
- озеро Сортировочное, ул. Архангельская;
- озеро Мещерское, Мещерский бульвар;
- озеро Больничное у больницы №39 в Канавинском районе.
Сормовский район:
- озеро Лунское в Сормовском районе;
- озеро Пестичное;
- озеро Светлоярское на улицах Мокроусова и Гаугеля.
Напомним, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.
Ранее сообщалось, что мусор с нижегородских пляжей должны убирать каждый день.
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