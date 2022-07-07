Фотоконкурс "Время жить и работать на селе" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал приём фоторабот на конкурс "Время жить и работать на селе". Об этом сообщили в областном правительстве.

Организаторы предложили присылать фотографии на следующие номинации : "Дары земли Нижегородской", "Уголок России – отчий дом", "В кадре – молодежь", "Наш коллектив".

Творческие работы на конкурс принимаются с 11 июля до 11 августа на почту: konkursmcx@yandex.ru.

Присланные фотографии будет оценивать конкурсная комиссия, в которую войдут представители Минсельхоза Нижегородской области, редакции газеты "Земля Нижегородская" и областного профсоюза работников АПК.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов рассказал, что фотоконкурс проводится для повышения престижности аграрных профессий и популяризации сельского образа жизни.

"Мы приглашаем стать участниками конкурса нижегородцев разных возрастов и занятий, фотолюбителей и профессионалов. Надеемся, что конкурс охватит большинство районов области, что позволит в полной мере отразить богатство нижегородского села, которое заключается в людях, культуре и природе", - добавил глава ведомства.

Подробности о конкурсе и форма заявки будут размещены на сайте регионального Минсельхоза www.mcx-nnov.ru.

Победителей конкурса ждут награды и памятные подарки.