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Общество

Только в первом полугодии 2022 года Нижегородский водоканал установил 200 новых люков взамен украденных

12 июля 2022 15:03  [71] Общество

Только в первом полугодии 2022 года Нижегородский водоканал установил 200 новых люков взамен украденных. И не смотря на уголовную ответственность за такое деяние, количество краж не сокращается. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, по итогам 2021 года в Нижнем Новгороде было похищено более 1700 люков. Причём за прошлый год число похищенных крышек колодцев выросло более чем на 25%

Как рассказали в Нижегородском водоканале, задержанные за кражу люков нижегородцы были приговорены к заключению сроком от 1,5 лет. При этом максимальный срок за подобное правонарушение может достигать 5 лет лишения свободы.

Тем не менее, количество поданных заявлений и, соответственно, возбуждённых уголовных дел, продолжает расти. Многие факты были выявлены благодаря сообщениям неравнодушных нижегородцев, а также регулярному обходу сетей сотрудниками, подчеркнули в пресс-службе водоканала.

Антилидерами по числу подобных преступлений стали Ленинский, Автозаводский и Советский районы Нижнего Новгорода – здесь зафиксировано самое значительное число доказанных преступлений. Причём чаще всего преступники попадаются на серии краж. Так, сейчас в Советском районе судят местного жителя, обвиняемого сразу в 10 эпизодах хищения канализационных люков.

Согласно информации, люки чаще всего пропадают с газонов, из кустов, где колодцы скрыты от посторонних глаз, а также вне жилого сектора. Злоумышленники снимают их и сдают в металлолом. Но последствия таких действий могут быть печальными: в открытый колодец может упасть человек. Поэтому заявки по открытым колодцам сотрудники водоканала отрабатывают в приоритетном порядке.

В частности, по каждому обращению об отсутствии крышки люка на место оперативно выезжает аварийно-восстановительная бригада. Если колодец относится к сетям водоканала, его восстанавливают в течение суток.

Прочие люки временно закрываются подручными материалами, а информация об их неисправности направляется владельцу сетей. В Нижегородском водоканале пояснили, что колодец может принадлежать компаниям, которые обеспечивают теплоснабжение, связь, подачу газа и прочее.

Сотрудники водоканала обратились к нижегородцам с просьбой сообщать о колодцах без крышек по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99.

Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе "Сообщить о проблеме".

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Теги:
Водоканал Кража Уголовное дело
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