Проверка недвижимости перед покупкой

Покупка вторичного жилья представляет собой достаточно сложный и ответственный процесс. Здесь важно избежать мошенничества и обмана. Однако даже при сотрудничестве с агентством недвижимости могут возникать определенные проблемы и сложности. Специализированный сайт https://egrn.su позволит быстро проверить квартиру и узнать все необходимые сведения о ней. Пользователь получает отчет уже через пятнадцать минут после оформления заявки. Он предоставляется в онлайн режиме, отправляется в СМС или письме на электронную почту.

Особенности сайта

Современная база недвижимости EGRN.SU предоставляет покупателям недвижимости отличные возможности для получения информации о любой квартире перед ее приобретением. На сервисе им удастся проверить следующие факторы:

выписка из ЕГРН;

юридическая чистота жилья;

сведения о собственнике;

ограничения на квартиру.

По ссылке https://egrn.su/uznat-kadastrovuyu-stoimost пользователи также смогут узнать кадастровую стоимость квартиры. Таким образом, удастся избежать переплаты за покупку жилья. Это необходимо для того, чтобы не стать жертвами мошенников. Официальная проверка недвижимости позволит избежать всех проблем в сделке. Важным фактором станет и справка ЕГРН.

Преимущества отчета об объекте недвижимости

Специализированная платформа EGRN.SU – это замечательная возможность получить информацию о любых объектах недвижимости перед их покупкой. Здесь можно заказать отчет о земельном участке, коммерческом помещении, квартире или частном доме. Для мониторинга достаточно предоставить кадастровый номер или точный адрес объекта. Преимуществами получения такого отчета становятся:

данные из официального источника (Единого государственного реестра недвижимости);

свежая дата обновления;

документ будет прислан пользователю на электронную почту или в формате СМС сообщения;

возможность избежать обмена и мошеннических действий;

получение подробных сведений о жилье перед его покупкой;

наличие информации о собственнике недвижимости;

информация об ограничениях.

На сайте https://egrn.su/svedeniya-ob-obekte-nedvizhimosti можно оформить заявку на получение информации о квартире или другой недвижимости в режиме онлайн. Пользователей порадует быстрая отправка документа и доступная стоимость услуги. Будет предоставлена только актуальная информация об объекте, включая его ликвидацию или разделение, изменения базовых характеристик, обременение и прочее.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.