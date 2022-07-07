Полиция проводит проверку по факту обнаружения бесхозных коробок с медизделиями в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция проводит проверку по факту обнаружения бесхозных коробок с медпринадлежностями в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Ранее в соцсетях появились сообщения от очевидцев об обнаружении нескольких десятков коробок с просроченными итальянскими медицинскими материалами для лечения коронавируса.

Как сообщили в ГУ МВД, в ОВД поступило одно заявление об этом.



Как уточнили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, владелец данного имущества пока неизвестен.



Также в Минздраве региона отметили, что ответственность за приобретение, использование, утилизацию медицинских изделий несёт юридическое лицо или организация, в чьём распоряжении находятся данные медицинские изделия (владелец имущества).