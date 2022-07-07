Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 14 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2022 15:14  [6] Почти 500 млн рублей собрал всероссийский проект "Все для победы" за месяц работы
14 июля 2022 14:43  [109] Сильные ливни и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
14 июля 2022 14:35  [95] Полиция проводит проверку по факту обнаружения бесхозных коробок с медизделиями в Нижнем Новгороде
14 июля 2022 14:30  [80] Порядка 70 водителей автобусов в Нижнем Новгороде привлекли к административной ответственности
14 июля 2022 14:22  [113] Почти 60 незаконных построек снесут в Канавине
14 июля 2022 13:55  [99] Прямая линия с Управлением по труду и занятости населения Нижегородской области пройдёт 15 июля
14 июля 2022 13:49  [99] Движение транспорта приостановят до 8 августа на улице Орджоникидзе
14 июля 2022 13:16  [122] Одностороннее движение введут на улице Почаинской с 4 августа
14 июля 2022 12:38  [116] Впервые в Нижегородской области рождение ребенка зарегистрировали через Госуслуги
14 июля 2022 12:21  [126] Проект для подростков "Дворовая практика" стартует в Московском районе с 15 июля
Общество

Полиция проводит проверку по факту обнаружения бесхозных коробок с медизделиями в Нижнем Новгороде

14 июля 2022 14:35  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция проводит проверку по факту обнаружения бесхозных коробок с медпринадлежностями в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Ранее в соцсетях появились сообщения от очевидцев об обнаружении нескольких десятков коробок с просроченными итальянскими медицинскими материалами для лечения коронавируса.

Как сообщили в ГУ МВД, в ОВД поступило одно заявление об этом.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, владелец данного имущества пока неизвестен.

Также в Минздраве региона отметили, что ответственность за приобретение, использование, утилизацию медицинских изделий несёт юридическое лицо или организация, в чьём распоряжении находятся данные медицинские изделия (владелец имущества).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph