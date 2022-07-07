Полиция проводит проверку по факту обнаружения бесхозных коробок с медизделиями в Нижнем Новгороде

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Полиция проводит проверку по факту обнаружения бесхозных коробок с медпринадлежностями в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Ранее в соцсетях появились сообщения от очевидцев об обнаружении нескольких десятков коробок с просроченными итальянскими медицинскими материалами для лечения коронавируса.
Как сообщили в ГУ МВД, в ОВД поступило одно заявление об этом.
Как уточнили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, владелец данного имущества пока неизвестен.
Также в Минздраве региона отметили, что ответственность за приобретение, использование, утилизацию медицинских изделий несёт юридическое лицо или организация, в чьём распоряжении находятся данные медицинские изделия (владелец имущества).
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