Масочный режим не планируется возвращать в Нижегородской области

Фото:
Масочный режим пока не планируется возвращать в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Государственно-правовом департаменте региона.
Согласно информации, на данный момент реализация такой меры в регионе не рассматривается.
Ранее Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области 13 июля был выявлен 91 случай заболевания COVID-19. За сутки в регионе от коронавируса скончались три человека.
Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+