Масочный режим не планируется возвращать в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Масочный режим пока не планируется возвращать в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Государственно-правовом департаменте региона.

Согласно информации, на данный момент реализация такой меры в регионе не рассматривается.

Ранее Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области 13 июля был выявлен 91 случай заболевания COVID-19. За сутки в регионе от коронавируса скончались три человека.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня.