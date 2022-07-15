Социальный проект по профориентации родителей стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: НРООИ "Социальная реабилитация"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области стартовал профориентационный проект для родителей "Экосистема семьи". Его реализует общественная организация "Социальная реабилитация" при поддержке Фонда президентских грантов.

Как рассказали авторы идеи, благодаря этому проекту мамы и папы детей до 14 лет получат возможность сменить сферу деятельности, найти работу, а также участвовать в разнообразных образовательных мероприятиях на некоммерческой основе.

В рамках экосистемы участники получат возможность бесплатно пройти дистанционное обучение по различным программам: например, закончить курсы по управлению персоналом, госзакупкам, работе на маркетплейсах, организации малого бизнеса. При этом, каждый участник может присоединиться к практическим мастер-классам и тренингам, во время которых опытные преподаватели ответят на все вопросы.

Желающие начать своё дело смогут получить экспертную оценку стартапов, а также пройти курсы по разным направлениям самозанятости, бизнес-планированию, продвижению и продажам. А психологи проекта помогут определиться с выбором профессии тем, кто ищет себя.

Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявку на участие на сайте: www.socrehab.ru либо через группу ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что нижегородцы подали более 1700 заявок на обучение в рамках проекта "Цифровые профессии".

СПРАВКА:

НРООИ "Социальная реабилитация" с 2013 года работает над реализацией программ, нацеленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Проект "Экосистема семьи" является продолжением проекта "Профессиональный потенциал молодой семьи", который вошёл в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов по итогам 2020 года.