Движение транспорта на двух улицах Сормовского района приостановят с 18 июля Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на двух улицах Сормовского района приостановят с 18 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, участок улицы Торфяной на пересечении с улицей 8 Марта будет закрыт для транспорта с 23:59 18 июля до 23:59 11 сентября.

Объезд будет организован по улицам Циолковского, Федосеенко и Травяной, отметили в департаменте.

Также с 08:00 18 июля до 22:00 30 ноября в связи с капремонтом дороги движение приостановят на участке Пензенского переулка - от ул. Героя Сутырина до ул. Песочной.

Объехать закрытый участок улицы можно будет по улице Коминтерна, Союзному переулку, Союзному проспекту и улице Героя Сутырина.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 16 июля.