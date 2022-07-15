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Движение транспорта на двух улицах Сормовского района приостановят с 18 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, участок улицы Торфяной на пересечении с улицей 8 Марта будет закрыт для транспорта с 23:59 18 июля до 23:59 11 сентября.
Объезд будет организован по улицам Циолковского, Федосеенко и Травяной, отметили в департаменте.
Также с 08:00 18 июля до 22:00 30 ноября в связи с капремонтом дороги движение приостановят на участке Пензенского переулка - от ул. Героя Сутырина до ул. Песочной.
Объехать закрытый участок улицы можно будет по улице Коминтерна, Союзному переулку, Союзному проспекту и улице Героя Сутырина.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 16 июля.
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