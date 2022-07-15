Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 16 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в предстоящую субботу запланировано несколько общегородских развлекательных мероприятий, в связи с которыми будут введены ограничения для движения транспорта.

Так, на улице Рождественской пройдёт гастрономический фестиваль. На время подготовки и проведения мероприятия - с 00:01 16 июля до 5:00 17 июля - будет приостановлено движение транспорта на участке от площади Маркина до улицы Широкой, и на участке площади Маркина напротив дома №2.

Припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку. А вот движение трамваев ограничено не будет.

Кроме того, 16 июля запланировано несколько мероприятий в Заповедных кварталах - экскурсии, кинопоказ и концерт. По этой причине с 15:00 до 20:00 будет приостановлено движение транспорта на участке улицы Короленко – от дома №16 до улицы Новая.

Ранее также сообщалось, что в выходные будут проходить праздничные мероприятия в честь 200-летия Нижегородской ярмарки. В связи с этим 15 и 16 июля с 19:00 до 23.59 будет перекрыта улица Советская - на участке от "Маринс Парк Отеля" до улицы Керченской.