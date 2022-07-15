Газобетонные дома от компании "Медный всадник"

Если вам нужен дом для постоянного проживания за городом, обратите внимание на дома из газобетона. Это практичный материал, у которого есть целый ряд плюсов.
И для летнего, и для зимнего проживания газобетонные дома очень комфортны. В нашей строительной компании "Медный всадник" есть большой выбор самых разных проектов домов из этого материала.
Особенности газобетона
Такой стройматериал является относительно новым на строительном рынке. Но уже завоевал популярность и востребованность среди архитекторов, дизайнеров, строителей.
Технология производства довольно проста. Бетонную смесь вспенивают, в результате чего образуется в застывшем бетоне много пористых ячеек. Затем материал подвергают термообработке. В итоге получаются прочные, достаточно легкие блоки, которые обладают хорошей теплоизоляцией.
Из газобетона можно построить дом любой конфигурации, с любыми пристройками, балконами, террасами и так далее.
Другие плюсы этого стройматериала:
Мы готовы спроектировать для вас дом по вашим пожеланиям. Он может быть с колоннами, верандой и любого другого вида.
И самое главное – срок службы газобетонного дома такой же и даже больше, чем кирпичного.
Почему мы
Наша компания "Медный всадник" берет только лучшие материалы для строительства домов. Наши дома мы строим в указанные сроки.
Мы работаем вот уже 15 лет. За это время нами построены десятки газобетонных домов. Качество работы безупречное.
Мы готовы не только построить дом, но и сделать проект для вас с нуля или по нашим эскизам. У нас есть собственное конструкторское бюро и архитектурная студия. Выполняем полный комплекс работ, гарантия на фундамент у нас 10 лет.
Газобетонные коттеджи – это надежно, экологично, удобно, красиво. Делая заказ на проект и строительство дома у нас, вы получаете безупречную работу и отличный результат.
Собственный дом – это не только отдых в кругу семьи на лоне природы. Это еще и возможность воспитывать в нем своих детей, обустроить различную инфраструктуру – баню, спа, сауну, спортивный зал. Это шанс посвятить время себе и своим близким.
Компания "Медный всадник" – дома из газобетона по доступной стоимости!
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