Работники АПЗ приняли участие в благотворительной акции "Помоги храбрецу" Общество

Фото Александра Барыкина

Работники цеха №37 АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" присоединились к благотворительной акции по

сбору игрушек для детей, которые находятся на лечении в отделении онкологии и гематологии Нижегородской областной клинической

больницы. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Предцехкома Юлия Ляшук и молодежный лидера цехового комитета Дмитрий Синицын вместе с коллегами собрали для юных пациентов "коробки храбрости" с игрушками, канцелярскими принадлежностями и детской бижутерией.

Акция проходила с 4 по 14 июля. Всего за десять дней работники АПЗ собрали несколько коробок игрушек, 18 июля посылки были переданы в медучреждение.