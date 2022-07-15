Работники АПЗ приняли участие в благотворительной акции "Помоги храбрецу"

Фото Александра Барыкина
Работники цеха №37 АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" присоединились к благотворительной акции по
сбору игрушек для детей, которые находятся на лечении в отделении онкологии и гематологии Нижегородской областной клинической
больницы. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.
Предцехкома Юлия Ляшук и молодежный лидера цехового комитета Дмитрий Синицын вместе с коллегами собрали для юных пациентов "коробки храбрости" с игрушками, канцелярскими принадлежностями и детской бижутерией.
Акция проходила с 4 по 14 июля. Всего за десять дней работники АПЗ собрали несколько коробок игрушек, 18 июля посылки были переданы в медучреждение.
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