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Общество

Улицу Короленко перекроют для движения транспорта с 25 июля до 25 августа

23 июля 2022 09:47  [125] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 25 июля будет приостановлено движение транспорта на улице Короленко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, в связи с ремонтными работами будет перекрыт участок улицы – от дома №19 до дома № 28.

Ограничения будут действовать с с 8:00 25 июля до 23:59 25 августа.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в департаменте.

Так, объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Новой и Белинского, а со стороны пл. Лядова лучше использовать маршрут по ул.Большой Покровской и ул.Новой.

Напомним, что в Нижнем Новгороде сегодня, 23 июля, запланировано несколько масштабных общегородских мероприятий, в связи с которыми будут введены ограничения для движения транспорта на нескольких улицах

Ранее также сообщалось, что одностороннее движение введут на улице Почаинской с 4 августа.

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Теги:
движение Транспорт
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