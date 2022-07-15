Улицу Короленко перекроют для движения транспорта с 25 июля до 25 августа

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В Нижнем Новгороде с 25 июля будет приостановлено движение транспорта на улице Короленко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, в связи с ремонтными работами будет перекрыт участок улицы – от дома №19 до дома № 28.
Ограничения будут действовать с с 8:00 25 июля до 23:59 25 августа.
Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в департаменте.
Так, объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Новой и Белинского, а со стороны пл. Лядова лучше использовать маршрут по ул.Большой Покровской и ул.Новой.
Напомним, что в Нижнем Новгороде сегодня, 23 июля, запланировано несколько масштабных общегородских мероприятий, в связи с которыми будут введены ограничения для движения транспорта на нескольких улицах
Ранее также сообщалось, что одностороннее движение введут на улице Почаинской с 4 августа.
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