Горьковский автозавод ушел в корпоративный отпуск до 5 августа Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Горьковский автозавод ушел в корпоративный отпуск до 5 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, с 25 июля по 5 августа сотрудники ГАЗа уйдут в ежегодный оплачиваемый отпуск, который был согласован с профсоюзом предприятия.

В это время на производстве будут установлено оборудования для организации серийного производства "Соболь NN". В частности, будут монтироваться новые линии сварки, проводиться работы по расширению производства штампованных деталей, модернизации окрасочного и сборочного цехов и созданию производства нового облегчённого заднего моста с односкатной ошиновкой.

Также на предприятии пройдет сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно провести без остановки производства.

Ранее сообщалось, что ГАЗ начнет выпускать автомобиль нового поколения "Соболь NN".

Также напомним, что "Группа ГАЗ" будет обеспечивать альтернативную загрузку мощностей производственной площадки Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде.