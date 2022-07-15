Площадь Минина и Пожарского перекроют с 26 июля до 1 августа Общество

Фото: ЦОДД

Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде до следующей недели будет перекрыта для транспорта. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения.

В частности, движение транспорта будет приостановлено на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

Ограничения будут введены с 12:00 26 июля до 23:00 1 августа в связи с подготовкой к проведению фестиваля "Рок чистой воды 2022"

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Напомним, 30 июля на фестивальной сцене зрители увидят 14 коллективов: "Воскресение", Сергея Галанина и группу "СерьГа", арт–проект Инны Желанной "Вилы", Альберта Кувезина, "Препинаки", Вадима Демидова, FPG , "Ансамбль Ё", "Последний Приют", "Корсар", Ordinate, The Walking Street.

Большая концертная программа начнётся в 13:00 и закончится в 22:00. Вход свободный.