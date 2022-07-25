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Политика

Александр Симагин возглавит департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода

27 июля 2022 13:59  [153] Политика
Александр Симагин

Александр Симагин

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Александр Симагин возглавит департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, что об изменении структуры администрации было объявлено 25 июля. Работа нового департамента будет направлена на решение задач по созданию необходимых условий развития отрасли и продвижения города на туристической карте России. 

Как рассказал Юрий Шалабаев, функции департамента развития предпринимательства будут разделены между департаментом развития туризма и внешних связей и департаментом развития предпринимательства и инвестиций, функционал которого расширят за счет управления инвестиционными проектами, переданным из департамента цифровой трансформации.

Департамент развития предпринимательства и инвестиций возглавит Наталья Федичева, которая в настоящее время является заместителем директора департамента развития предпринимательства. 

Ранее в администрации Нижнего Новгорода был создан юридический департамент. Его возглавила Татьяна Витушкина.

СПРАВКА:

Александр Симагин родился в городе Бор в 1969 году. В 1993 году закончил радиофизический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности радиофизика и электроника, в 2000 году – Президентскую программу подготовки управленческих кадров, в 2020 году – Высшую школу государственного управления РАНХиГС.

В 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России".

C 29 октября 2020 года возглавлял департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
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