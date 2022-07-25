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Культура и отдых

Нижегородцы вновь смогут посетить фестиваль "Гастрономическая Рождественская" 30 июля

28 июля 2022 18:37  [24] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Традиционный гастрономический фестиваль пройдет 30 июля с 12:00 до 23:00 на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.

Все желающие смогут посетить уютные летние веранды, экскурсии и мастер-классы, попробовать специальные сеты и позиции в меню, а также послушать музыкальную программу.

Программа на 30 июля:

- SKOBA — детское время: мороженое, машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ-SET /  DJ RAWMAN (20:00-23:00)

- "БаклаДжан" — угощение домашней чачей, дегустация сыра, а также к каждой порции шашлыка – винный комплимент  (16:00-23:00)

- Terrapia — фестиваль Rose, угадавшим сорт и страну вина — бутылка в подарок (14:00-19:00)

- Coffee Cake — апероль и спешл-коктейли всего за 295 рублей, DJ с лаунж-музыкой, шарики - всем детям (17:00-23:00)

- "Безухов" — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе (12:00-23:00), дегустация загульного кваса —  клубничного и облепихового (16:00)

- "Горьковская пивоварня" — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом прямо на улице от шефа Романа Смирнова (12:00-23:00), конкурс-дегустация летней новинки от пивоварни "SOUR ALE персик-маракуйя" (14:00 и 16:00)

- "Пяткинъ" — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, нижегородское пиво, волжские углы с копчёным лещом (12:00-22:00)

- "Квеври" — живая музыка на летней веранде (20:00-22:00)

- "Рюмочная на Софроновской" — старинные традиционные настойки к 200-летию Нижегородской ярмарки: травник, клубничник, чага и другие (14:00-23:00)

- "Селёдка и кофе" — музыкальное настроение от нижегородских диджеев (16:00-23:00), а также вечеринка

- "Бутик крымских вин" — субботняя винная карта из пяти новых вин. Дегустации крымских вин, вход свободный (16:00, 18:00, 20:00), мастер-класс по сабражу (17:00, 19:00, 21:00)

- "Луч 368" — музыкальное настроение от DJ (21:00–23:00). Авторский гастро-сет, открытый бар на улице, всем девушкам комплимент от ресторана — бокал игристого

- "Изи" — дегустация и продажа натурального сыра от «Сырной Мастерской Пивоварова». Спэшл-шаверма - по выгодной цене (16:00-21:00)

- Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое (12:00-21:00)

- "Сияй" — DJ-set от резидентов бара DJ Lil’Scratch (18:00-23:00). Весь день - авторские коктейли, бордо и брускетты — по 100 рублей.

- Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00), бадминтон и фрисби - в 21:00, презентация новых десертов - в 22:00.

Для посетителей гастрофестиваля будут работать корнеры с едой и напитками: Rozas, Vins, "Пивзавод", YALE, Vibe Poke, Mukka, "Пельчеби".

Также на Рождественской будут установлены фудтраки: Gorky Coffee x Hot Dog, Best Coffee, RockeTruck, "Чешский трдльник" и "Сладкий Горький". 

Во время фестиваля будет запрещено автомобильное движение, парковка и стоянка по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 30 июля до 05:00 31 июля.

Ранее была опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 29-31 июля.

Напомним, что праздник-реконструкция "Ярмарочное веселье" пройдет в Нижнем Новгороде 30-31 июля.

Также 30 июля у собора Александра Невского пройдет музыкальный фестиваль "Великая Русь", а на площади Минина и Пожарского - "Рок чистой воды - 2022" .

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Теги:
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