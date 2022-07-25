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Культура и отдых

Опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 29-31 июля

28 июля 2022 18:12  [72] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 29-31 июля. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

По традиции на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной в рамках "Столица закатов. Соло на закате" музыканты сыграют для всех желающих.

29 июля с 20:00 до 21:00 на набережной Федоровского в жанре World Music выступит группа "Ветер Фанга", а на Стрелке в это же время нижегородцы и гости города смогут услышать сочетание поп и рок-музыки от дуэта Safary.

30 июля с 20:00 до 21:00 пройдут выступления на набережной Федоровского (кавер-группа "2х2"), Нижневолжской набережной у причала №5 (саксофонист Альберт Родин) и площади Сенной (пианист Александр Кондаурова).

31 июля с 18:00 до 22:00 в амфитеатре Нижневолжской набережной вновь пройдет танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio. С 20:00 до 21:00 на Стрелке всеми любимые хиты исполнит создательница и участница проекта JUSTduet ANNA A, в это же время на Нижневолжской набережной у причала №5 выступит певица GALA.

Отмечается, что выступления могут быть отменены из-за погодных условий. Актуальную информацию можно узнать в Telegram-канале "Нижний 800".

В сквере Свердлова 30 июля с 17:00 до 23:00 состоится SALUT МУЗЫКА в рамках программы "Столица закатов. Искра". Гостей мероприятия ждут DJ-сеты, лекции, кастомизация одежды от группировки BOMSE, настольный теннис, зона тату и макияжа, а также BRAVOMARKET. Вход свободный.

31 июля в 18:00 на сцене "Ракушка" в Александровском саду состоится заключительный концерт в рамках  фестиваля "Школа славы", посвященного 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Вход на концерт по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, что праздник-реконструкция "Ярмарочное веселье" пройдет в Нижнем Новгороде 30-31 июля.

Также 30 июля у собора Александра Невского пройдет музыкальный фестиваль "Великая Русь", а на площади Минина и Пожарского - "Рок чистой воды - 2022" .

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Теги:
Музыка Фестиваль
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