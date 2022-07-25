Два новых автобусных маршрута запустят в Советском районе уже в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два новых автобусных маршрута запустят в Советском районе уже в 2022 году. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети Нижегородской агломерации в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, речь идет о следующих маршрутах:

- А-36 "Площадь Горького - Поселок Ближнеконстантиново", который свяжет поселок Ближнеконстантиново, улицы Ларина и Горную, ЖК Зенит-2 и Суриковский микрорайон с центральной частью города. Также на этом автобусе можно будет доехать до поликлиники №50;



- А-47 "Микрорайон Верхние Печеры - ул. Романтиков" соединит микрорайоны Новая Кузнечиха, Кузнечиха-2 и Верхние Печеры.



Также несколько маршрутов подвергнутся изменениям:



- А-27 "Поселок Высоково - Улица Артельная" будет переведен с улицы Белинского на улицу Горького для удобства пересадки на метро;

- А-63 "Микрорайон Юг – Улица Бориса Корнилова" переместят с ул. Горной на ул. 40 лет Октября в связи с тем, что ширина дороги там лучше приспособлена для движения автобусов большого класса; кроме того, улицы Шатковская и 40 лет Октября нуждались в повышении транспортной доступности;



- Маршрут А-26 "Микрорайон Кузнечиха-2 - Улица Долгополова" будет продлен в микрорайон Новая Кузнечиха;



- А-41 "Микрорайон Цветы - микрорайон Мещерское озеро" изменит схему движения в связи с развитием улично-дорожной сети в микрорайоне Новая Кузнечиха;



- Маршрут А-62 "Улица Усилова - Автовокзал Щербинки" продлят до ул.Деловой для улучшения связи ул. Родионова с ул. Бекетова.

Напомним, что введение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде начнется 23 августа.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.