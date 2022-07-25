Евгений Люлин принял участие в форуме малых городов Беларуси, Нижегородской области и ДНР Общество

Фото пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил важность проведения съезда малых городов в Ваче. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что в единстве братских народов заключается сила.

"Это выгодно, это правильно мы получаем дополнительные экономические и политические возможности, развиваем культурные связи. В каждом из регионов есть свои наработки, свой интересный опыт, которым важно делиться", - заявил Евгений Люлин.

Он рассказал, что делегация Нижегородской области не так давно посетила Республику Беларусь, и во время визита появилась идея проведения такого форума.

"Мы увидели, сколько там наработано хороших практик в муниципалитетах, как благоустраиваются сельские территории, малые города, каким образом развивают и поддерживают сельское хозяйство, как создают и развивают экономику в малых городах. Это просто исключительный опыт. В Нижегородской области также есть множество наработок, которыми мы можем поделиться. Представителям ДНР сейчас сложнее по понятным причинам: для них главное – обеспечение безопасности, необходимость отстоять свое право на свободное развитие. На этом фоне вопросы экономики, аграрного комплекса уходят на второй план. При этом я абсолютно уверен, что при восстановлении регионов Донецкой народной республики тот опыт, который накоплен в Российской Федерации и в Беларуси очень пригодится", - подчеркнул Евгений Люлин.

Он также отметил, что проведение форума в Ваче стало первым шагом для объединения и развития территорий регионов. Спикер ЗСНО подчеркнул, что помимо экономических связей также важно развитие культуры, образования, сферы НХП.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Нижегородской области открыл съезд малых городов в Ваче.