Замгубернатора Нижегородской области открыл съезд малых городов в Ваче Общество

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев выступил с приветственным словом на открытии съезда малых городов Нижегородской области, Республики Беларусь и Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе облправительства.

"От имени главы региона Глеба Никитина я рад приветствовать вас на нижегородской земле. Уверен, это уникальное событие станет стартовой площадкой для долгосрочного и разностороннего сотрудничества. Развитие малых городов – стратегически важная задача, которой в Нижегородской области уделяется значительное внимание. С большим интересом мы познакомимся с опытом наших гостей и поделимся своими наработками. Уверен, прямые диалоги между представителями сфер экономики, культуры и туризма взаимно обогатят и помогут найти точки соприкосновения, которые могут вырасти в совместные проекты", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

29 и 30 июля в Ваче пройдут мероприятия, на которых представители малых городов смогут обменяться опытом и развивать сотрудничество.

Руководитель Дома народного единства Константин Исаев отметил, что мультиформатность съезда позволит объединить деловую и культурную программы, а также обеспечить возможность неформального общения и вовлечения в мероприятие жителей и гостей Вачи.

"Идея проведения форума малых городов Нижегородской области, Республики Беларусь и ДНР родилась неслучайно. Многие поколения наши братские народы объединяют ценности национального духа, традиций и культуры. Важно наладить прямое сотрудничество между малыми городами наших стран, создать площадку для обмена лучшими муниципальными практиками, заключения соглашений между компаниями и предприятиями малых городов в сфере эффективного управления, в агарной, промышленной сферах, в областях культуры, образования и молодежной политики", -сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.