Новый автобус А-4 "Пл. Минина и Пожарского - пл. Горького" запустят в Нижнем Новгороде в августе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый маршрут А-4: "Площадь Минина и Пожарского – улица Варварская – площадь Свободы – улица Максима Горького – площадь Максима Горького" будет запущен в Нижнем Новгороде в августе. Он будет компенсировать сокращенный маршрут троллейбуса № 31. Об этом сообщили представители ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" на встрече с жителями Нижегородского района.

Согласно информации, в августе также продлят маршрут А-5 "Площадь Горького – Подновье": он проследует по ул. Лысогорской до ул. Деловой, чтобы жителям Подновья было удобнее доезжать до ул. Родионова и ул. Деловой. Маршрут А-17 "Автостанция Сенная – поселок Березовский" будет продлен до ул. Усилова в связи с тем, что на бывшей конечной сейчас нет места для межрейсовой стоянки.

В 2023 году маршрут автобуса А-62 "Улица Усилова – автовокзал Щербинки" планируется продлить до ул. Деловой. Также специалисты проанализирует предложение о сохранении заезда на ул. Усилова, чтобы жители могли доезжать и до автовокзала "Щербинки", и до расположенного на ул. Деловой онкоцентра.

Разработчики маршрутной сети проанализируют и предложение о продлении трамвайного маршрута №5 до Черного Пруда.

Как рассказал руководитель ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, до 2025 года в Нижегородском районе предложено изменить трассировки еще пяти маршрутов общественного транспорта:

- автобус А-68 "Улица Космическая – площадь Минина и Пожарского" предложено перенести с ул. Варварской на ул. Минина;

- автобус Т-82 "Автовокзал Щербинки – улица Усилова" с ул. Бекетова и ул. Корейской предложено перенести на ул. Академика Сахарова и ул. Ванеева;

- троллейбус №17 планируется продлить до микрорайона "Цветы", а троллейбусы №13 и №31 – до автовокзала "Щербинки", закупив дополнительно троллейбусы с автономным ходом.

Также в этом году на улице Белинского появятся светофоры с интеллектуальной системой, считывающей интенсивность потока. В зависимости от него система будет регулировать продолжительность разрешающего сигнала светофора и предоставлять приоритет пассажирскому транспорту.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 23 августа в тестовом режиме будет запущена новая система работы общественного транспорта. Апробация маршрутной сети будет вестись до 1 января 2023 года.

В этот период с перевозчиками заключат временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках начнут действовать проездные, а также бесплатные пересадки.

До конца года специалисты проанализируют работу новой маршрутной сети и при необходимости внесут корректировки. Долгосрочные договоры с перевозчиками планируется заключить в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже работает "горячая линия" по ее работе.