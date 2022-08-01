Заседания клубов работодателей пройдут в трех районах Нижегородской области Экономика

Заседания клубов работодателей пройдут в трех районах Нижегородской области.

В Сокольском центре занятости мероприятие состоится 11 августа (с 11:00 до 12:00), в Сосновском ЦЗН – 11 августа (с 10:00 до 11:00), в ЦЗН Сарова – 12 августа (с 09:00 до 16:00).

Кадровые консультанты в формате семинара обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения.

Ранее сообщалось, что почти 9 тысяч человек состоят на учете в службе занятости в Нижегородской области.

Об этом сообщила руководитель регионального управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина в ходе прямого эфира, организованного региональным ЦУРом.

Согласно информации, на данный момент уровень безработицы в Нижегородской области составляет 0,5%, а на учете в службе занятости состоят 8,7 тысячи человек, что является самым низким показателем в Приволжском федеральном округе.

При этом количество предлагаемых вакансий составляет порядка 60 тысяч.

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