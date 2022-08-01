Автомобильное движение по трамвайным путям запретят на нескольких улицах Нижнего Новгорода Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Автомобильное движение по трамвайным путям запретят на нескольких улицах Нижнего Новгорода.

Соответствующая информация от регионального минтранса появилась в аккаунте губернатора Глеба Никитина в качестве ответа на одно из обращений.

По сведениям ведомства, в проекте новой маршрутной сети в период с 2022 по 2025 гг. планируется обособление трамвайного полотна по следующим улицам:

на участке от улицы Культуры до Судостроительной улицы;

на участке от улицы Ярошенко до улицы Федосеенко;

на участке от улицы Гвардейцев до улицы Буревестника;

на участке от улицы Нефтегазовской до Московского шоссе (включая кольцо "Московский вокзал");

на участке от Прудного переулка до улицы Белинского;

на участке от улицы Студенческой до улицы Тимирязева;

на участке от кольца "Лапшиха" до улицы Пушкина;

на пересечении проспекта Гагарина и улицы Горной.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.

При поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в Нижнем Новгороде будут заменены трамвайные пути, закуплены новые трамвайные вагоны, электробусы, построены зарядные станции и создан единый центр мониторинга и управления транспортной системы.

Напомним, что реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей.

Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах.