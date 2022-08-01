Фото: НИА Нижний Новгород
Автомобильное движение по трамвайным путям запретят на нескольких улицах Нижнего Новгорода.
Соответствующая информация от регионального минтранса появилась в аккаунте губернатора Глеба Никитина в качестве ответа на одно из обращений.
По сведениям ведомства, в проекте новой маршрутной сети в период с 2022 по 2025 гг. планируется обособление трамвайного полотна по следующим улицам:
на участке от улицы Культуры до Судостроительной улицы;
на участке от улицы Ярошенко до улицы Федосеенко;
на участке от улицы Гвардейцев до улицы Буревестника;
на участке от улицы Нефтегазовской до Московского шоссе (включая кольцо "Московский вокзал");
на участке от Прудного переулка до улицы Белинского;
на участке от улицы Студенческой до улицы Тимирязева;
на участке от кольца "Лапшиха" до улицы Пушкина;
на пересечении проспекта Гагарина и улицы Горной.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.
При поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в Нижнем Новгороде будут заменены трамвайные пути, закуплены новые трамвайные вагоны, электробусы, построены зарядные станции и создан единый центр мониторинга и управления транспортной системы.
Напомним, что реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей.
Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах.
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