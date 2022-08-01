Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Летние кинотеатры в нижегородских парках
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Экономика
07 августа 2022 16:59  [147] Автомобильное движение по трамвайным путям запретят на нескольких улицах Нижнего Новгорода
07 августа 2022 12:57  [191] Заседания клубов работодателей пройдут в трех районах Нижегородской области
04 августа 2022 18:53  [490] Около 30 тысяч человек задействовано на стройке трассы М-12
04 августа 2022 18:30  [417] Нижегородские предприятия примут участие в конкурсе наставников
04 августа 2022 17:35  [607] Программу строительства сетей ливневой канализации на 2022-2033 годы разрабатывают в Нижнем Новгороде
04 августа 2022 16:03  [292] "Открытие Авто": расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали расти
04 августа 2022 15:54  [299] Почти 27 тысяч объектов в Нижегородской области планируются догазифицировать до конца 2023 года
04 августа 2022 14:29  [324] Поступление доходов Нижегородской области в 2022 году увеличилось на 22,2%
04 августа 2022 10:30  [280] Производство мебели в Нижегородской области за первое полугодие увеличилось вдвое
03 августа 2022 19:40  [415] Почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году
Экономика

Автомобильное движение по трамвайным путям запретят на нескольких улицах Нижнего Новгорода

07 августа 2022 16:59  [147] Экономика
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Автомобильное движение по трамвайным путям запретят на нескольких улицах Нижнего Новгорода.

Соответствующая информация от регионального минтранса появилась в аккаунте губернатора Глеба Никитина в качестве ответа на одно из обращений.

По сведениям ведомства, в проекте новой маршрутной сети в период с 2022 по 2025 гг. планируется обособление трамвайного полотна по следующим улицам:

на участке от улицы Культуры до Судостроительной улицы;
на участке от улицы Ярошенко до улицы Федосеенко;
на участке от улицы Гвардейцев до улицы Буревестника;
на участке от улицы Нефтегазовской до Московского шоссе (включая кольцо "Московский вокзал");
на участке от Прудного переулка до улицы Белинского;
на участке от улицы Студенческой до улицы Тимирязева;
на участке от кольца "Лапшиха" до улицы Пушкина;
на пересечении проспекта Гагарина и улицы Горной.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.

При поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в Нижнем Новгороде будут заменены трамвайные пути, закуплены новые трамвайные вагоны, электробусы, построены зарядные станции и создан единый центр мониторинга и управления транспортной системы.

Напомним, что реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей.

Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Трамвай Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph