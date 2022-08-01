Администрация Нижнего Новгорода изымает земельные участки для реконструкции Почаинского оврага Общество

Почаинский овраг Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация Нижнего Новгорода изымает земельные участки для реконструкции Почаинского оврага. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

Напомним, что в Почаинском овраге планируется обустроить террасный парк и подземный пешеходный переход. При строительстве будет снесено 28 объектов, среди которых 7 жилых домов.

Согласно информации, изъяты будут следующие земельные участки и объекты на них:

- склады по адресу: переулок Лудильный, 10 (литеры Д, Д1, В, Е), собственник АО "Реконструкция";

- склад по адресу: Почаинский овраг, 2 (литера Б), в аренде у ООО "Дайден";

- нежилые здания в переулке Лудильный, 2 (литеры Б, В, В1, В2, В3), собственник - ЗАО "Часовая техника";

- земли под объектами транспорта по адресу: переулок Лудильный, 2 (литера Е), собственник - ЗАО "Часовая техника";

- мастерская в переулке Лудильном, 4 (литера Б);

- нежилое здание в переулке Лудильном, 2 (литера Ж);

- гараж на улице Малой Покровской, 5;

- жилые дома по адресу: переулок Лудильный, 8, 4, 1.

Перед изъятием будет проведена оценка рыночной стоимости участков, а затем собственникам будет выплачена компенсация.

Ранее был опубликован перечень объектов, которые будут снесены при строительство станции метро "Сенная". Их собственники также получат компенсации по рыночной цене.