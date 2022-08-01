Рекреационно-спортивный комплекс построят на Бору за 35,5 млн рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совет по земельным и имущественным отношениям 5 августа одобрил семь заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных и иных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ООО "Терраса НН" был выделен участок площадью 35 808 кв.м в г.о.г Бор для строительства рекреационно-спортивного комплекса, который планируется возвестив в течение 6 лет. Объем инвестиций в проект составит 35,5 млн рублей.

Также в Ленинском районе Нижнего Новгорода ООО "Приокский комплекс" на участке площадью 1 983 кв.м за 4 года планирует построить здание по производству электроустановочных изделий. Стоимость работ на объекте оценивается в 15 млн рублей.

Как отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, общий объем инвестиций в одобренные проекты, с учетом строительства мечети на улице Марата, составит 873 млн рублей.

Ранее сообщалось, что медицинский хаб с роддомом планируют построить по концессии в Выксе.

Также напомним, что 21 июля Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на выделение земельного участка для реализации проекта первого в регионе экотехнопарка в Дзержинске.

Кроме того, одобрена заявка на участок под строительство производственно-складского комплекса "Чернореченский" по производству безалкогольных напитков и питьевой воды в Дзержинске.