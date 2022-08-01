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Общество

Три новые специальности появятся в ординатуре ННГУ им. Лобачевского

10 августа 2022 13:32  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три новые специальности появятся в ординатуре ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщила ректор вуза Елена Загайнова.

Согласно информации, в университете начнут обучать стоматологов-ортопедов, кардиологов и анестезиологов-реаниматологов.

Новые специальности уже прошли лицензирование, набор обучающихся начнется со следующего года.

"В планах - наращивание пула медицинских специальностей для обучения в ординатуре, спрос на них стабильно высокий", - отметила Елена Загайнова.

Также она рассказала, что преподавать в рамках новых специальностей будут клиницисты стационаров ННГУ.

Ранее сообщалось, что проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ.

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Теги:
Здравоохранение ННГУ Образование
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