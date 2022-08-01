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Три новые специальности появятся в ординатуре ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщила ректор вуза Елена Загайнова.
Согласно информации, в университете начнут обучать стоматологов-ортопедов, кардиологов и анестезиологов-реаниматологов.
Новые специальности уже прошли лицензирование, набор обучающихся начнется со следующего года.
"В планах - наращивание пула медицинских специальностей для обучения в ординатуре, спрос на них стабильно высокий", - отметила Елена Загайнова.
Также она рассказала, что преподавать в рамках новых специальностей будут клиницисты стационаров ННГУ.
Ранее сообщалось, что проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ.
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