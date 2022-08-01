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Общество

Более 620 земельных участков на площади 2479 га доступны под жилищное строительство в Нижегородской области

10 августа 2022 16:18  [50] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 542 земельных участка общей площадью 380 га земли вовлечено в оборот под жилищное строительство и стали доступны в электронном сервисе "Земля для стройки". Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Нижегородской области

Как отметили в ведомстве, сервис "Земля для стройки" позволяет в онлайн-режиме подобрать подходящий земельный участок, а также рассчитать его стоимость. При выборе участка на карте отобразятся его границы и актуальная информация о его площади, потенциале использования (строительство индивидуального жилого дома или многоквартирного дома), наличии инженерных сетей.

Таким образом, любой желающий житель региона сможет выбрать удобный и подходящий по его запросам земельный участок для жилищного строительства.

По состоянию на 1 августа сервис содержит сведения о 504 земельных участках общей площадью площадью 1502 га, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и 121 земельном участке общей площадью 977 га под многоквартирную застройку.

Данные земельные участки расположены в Нижнем Новгороде, Кстове и Кстовском районе, на Бору, в Дзержинске, Богородском районе, Арзамасе и Арзамасском районе, Балахне, Городецком районе, Кулебаках, Первомайске, а также в Сокольском, Сосновском, Пильнинском и Большеболдинском районах.

Напомним, что в соответствии с нацпроектом "Жильё и городская среда" к 2024 году в Нижегородской области необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тысяч га. 

Ранее сообщалось, что 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области земельных участков.

Также сообщалось, что ведомство планирует интегрировать все свои сервисы на портал Госуслуг к концу 2023 года.

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Теги:
Жилье Росреестр Строительство
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