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Бизнес

Нижегородские компании приглашаются к участию в "Днях поставщика"

10 августа 2022 18:49  [101] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области запланировано провести десять "Дней поставщика", к участию в которых приглашаются нижегородские компании. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Так, нижегородские предприятия могут присоединиться к программе "Выращивание", которая реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Программа позволяет малому и среднему бизнесу начать работать с крупными заказчиками и стать для них поставщиками.

Кроме того, специалисты центра "Мой бизнес" помогут участникам программы составить презентацию и подскажут, как грамотно подать свою продукцию.

Благодаря участию в программе предприятия региона уже выиграли тендеры на сумму более 340 млн рублей, подчеркнули в Минпроме.

"Дни поставщика" будут тематическими: автомобилестроение, лёгкая и химическая промышленность, металлургия, строительство, ритейл, гостеприимство, радиоэлектроника, медицинское производство, пассажирские перевозки.

Первый "День поставщика", посвящённый автомобильной отрасли, состоится 30 августа.

Чтобы стать участником программы "Выращивание", необходимо заполнить анкету по ссылке, или подать заявление в центре "Мой бизнес" и центрах поддержки предпринимательства в муниципалитетах региона.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия-экспортёры смогут принять участие в бизнес-миссии в Турцию, которая пройдет с 22 по 24 августа 2022 года.

Также нижегородские предприниматели смогут принять участие в федеральном форуме "Производительность 360", который пройдёт в Краснодарском крае 14 октября 2022 года. 

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Теги:
бизнес МСП Предприниматели
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