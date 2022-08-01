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Общество

"Я счастливый человек": Глеб Никитин рассказал о мечтах и патриотизме

12 августа 2022 16:37  [79] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью Telegram-каналу "16 негритят" рассказал о своих интересах, мечте и патриотизме.

Так, глава региона рассказал о Telegram-каналах, которые он чаще всего читает.

"Я абсолютно не ради интервью скажу, что в топе "16 негритят". Если говорить про политические каналы, РИА новости, правительство РФ. Еще отмечу, любимый канал "Архитектурные излишества", это если говорить не про политику, на самом деле профессиональные каналы они тоже очень важны в области урбанистики и других сфер", - сказал Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин назвал себя счастливым человеком, потому что сочетает удовольствие с работой из-за культурного бума в Нижегородской области.

"Если говорить про спектакли, самое яркое впечатление - это премьера Нижегородского театра оперы и балета "Орфей и Эвредика". Только что был концерт "Великая Русь", совершенно фантастический. Что касается книг, сразу вспоминается наш нижегородский писатель Николай Свечин, Воронович "Потонувший мир". Недавно читал - Александр Марков, "Рождение сложности". Это уже такая популяризация науки, очень интересное произведение, позволяет канал прочистить интеллектуальный", - рассказал Глеб Никитин.

Отвечая на вопрос о том, как он себя характеризует, Глеб Никитин сказал: "Только если с элементами самоиронии и юмора - зануда".

По словам губернатора, он всегда мечтал стать писателем.

" Даже уже будучи политиком, мечтал книгу написать, сейчас уже меньше в это верю, теперь уже наверно только если мемуары. Это что-то типа "Войны и мира", исторически-философский трактат через художественный вымысел к истине по достижению смысла жизни", - поделился Глеб Никитин.

В заключение интервью губернатор рассказал о своем видении патриотизма.

"Патриотизм - это отсутствие розовых очков и полное понимание, в том числе каких-то недостатков и недоработок родной действительности, при этом с абсолютной добротой и любовью к ней и желанием, чтобы каждый раз окружающая действительность вокруг тебя в твоем любимом городе, родном городе, малой родине, большой родине становилась все лучше и лучше. А ты должен для этого делать все, что от тебя зависит", - сказал Глеб Никитин.

С полным интервью можно ознакомиться по ссылке.

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