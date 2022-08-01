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Объявлена программа "Культурных выходных" на Нижне-Волжской набережной на 13-14 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города Нижнего Новгорода.
Как рассказала директор департамента культуры Светлана Гуляева, в прошлые выходные в мероприятиях проекта приняли участие около тысячи человек.
Мероприятия будут начинаться в 16:00 и продлятся до 18:30 на сцене Нижне-Волжской набережной около причала №4.
Программа на 13 августа:
16:00 Дуэт гитара и флейта
16:10 Рояльный вечер
16:40 Гитарное соло Евгения Туманова
17:10 Скрипка: классика и не только
17:30 Вокал в сопровождении рояля
18:00 – 18:30 DJ-сет
Программа на 14 августа:
16:00 Презентация проектов детской библиотеки
16:10 Мастер-класс "Оленёнок из картона"
16:20 Презентация проектов от "Территории эмоций"
16:25 Мастер-класс от психолога "Угадай эмоцию"
16:55 Мастер-класс "Значок из фетра"
17:00 Лекция для родителей "Как помочь ребёнку понимать свои чувства?"
17:30 Лекция "Управление стрессом"
18:00 Dj-сет
Ранее была опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.
Также напомним, что стали известны программы фестиваля "Столица закатов" на 12-14 августа и фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 13 августа.
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