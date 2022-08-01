Объявлена программа "Культурных выходных" на Нижне-Волжской набережной на 13-14 августа Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Объявлена программа "Культурных выходных" на Нижне-Волжской набережной на 13-14 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города Нижнего Новгорода.

Как рассказала директор департамента культуры Светлана Гуляева, в прошлые выходные в мероприятиях проекта приняли участие около тысячи человек.

Мероприятия будут начинаться в 16:00 и продлятся до 18:30 на сцене Нижне-Волжской набережной около причала №4.

Программа на 13 августа:

16:00 Дуэт гитара и флейта

16:10 Рояльный вечер

16:40 Гитарное соло Евгения Туманова

17:10 Скрипка: классика и не только

17:30 Вокал в сопровождении рояля

18:00 – 18:30 DJ-сет

Программа на 14 августа:

16:00 Презентация проектов детской библиотеки

16:10 Мастер-класс "Оленёнок из картона"

16:20 Презентация проектов от "Территории эмоций"

16:25 Мастер-класс от психолога "Угадай эмоцию"

16:55 Мастер-класс "Значок из фетра"

17:00 Лекция для родителей "Как помочь ребёнку понимать свои чувства?"

17:30 Лекция "Управление стрессом"

18:00 Dj-сет

Ранее была опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

Также напомним, что стали известны программы фестиваля "Столица закатов" на 12-14 августа и фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 13 августа.