Около 138 млн рублей выделено муниципалитетам Нижегородской области на поддержку местного бизнеса Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 138 млн рублей выделено муниципалитетам Нижегородской области на поддержку местного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" средства получат 38 муниципалитетов.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, для получения субсидии администрации муниципалитетов разработали собственную программу развития бизнеса и заложили не менее 20% от запрашиваемой суммы на ее реализацию. Так, Нижний Новгород заложил 13 млн рублей на реализацию программу, а из областного бюджета городу было выделено 39 млн рублей, Городецкому району - 15,6 млн рублей, еще 3,9 млн рублей заложено в районном бюджете, Выксе - 10,5 млн рублей при вложении 2,6 млн рублей.

Министр отметил, что Городецкий район, вложивший наибольшие средства в развитие локального предпринимательства в этом году (не считая областного центра), ранее вошел в тройку лидеров рейтинга муниципалитетов по эффективности поддержки предпринимательства за 2021 год. Выкса также вошла в топ-3 этого рейтинга в своей группе.

Также Максим Черкасов уточнил, что областные средства можно направить на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам, приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей для бизнеса, а также на гранты для начинающих предпринимателей и самозанятых.

Ранее сообщалось, что молодых и социальных предпринимателей Нижегородской области приглашают к участию в грантовом конкурсе.