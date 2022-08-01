Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
16 августа 2022 17:47  [207] Нижегородское ООО "Кровля и изоляция" стало 191 в регионе участником нацпроекта "Производительность труда"
16 августа 2022 16:16  [202] Пятнадцать нижегородских компаний представляют свои разработки на военно-техническом форуме "Армия-2022"
16 августа 2022 14:50  [165] Банк "Открытие": большинство россиян не испытывают сложностей из-за ограничений при оплате игр онлайн
16 августа 2022 12:14  [162] "Росгосстрах" в Нижнем Новгороде лидирует на рынке розничного страхования региона
16 августа 2022 11:43  [198] "Стратегическая среда" – впервые в Нижнем Новгороде! 
16 августа 2022 11:25  [191] ОМК проведет в Выксе конференцию по стальному строительству 6-8 сентября
15 августа 2022 17:12  [317] "Витрина ГЧП-проектов" появилась на инвестпортале Нижегородской области
15 августа 2022 15:58  [245] Wildberries сменил название сайта на "Ягодки"
15 августа 2022 14:55  [291] Нижегородский производитель мороженого наращивает производство при поддержке Банка "Открытие" и Корпорации МСП
15 августа 2022 14:06  [220] Банк "Открытие" дарит 10 000 рублей за использование карты "120 дней"
Бизнес

Около 138 млн рублей выделено муниципалитетам Нижегородской области на поддержку местного бизнеса

15 августа 2022 12:18  [233] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 138 млн рублей выделено муниципалитетам Нижегородской области на поддержку местного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" средства получат 38 муниципалитетов.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, для получения субсидии администрации муниципалитетов разработали собственную программу развития бизнеса и заложили не менее 20% от запрашиваемой суммы на ее реализацию. Так, Нижний Новгород заложил 13 млн рублей на реализацию программу, а из областного бюджета городу было выделено 39 млн рублей, Городецкому району - 15,6 млн рублей, еще 3,9 млн рублей заложено в районном бюджете, Выксе - 10,5 млн рублей при вложении 2,6 млн рублей.

Министр отметил, что Городецкий район, вложивший наибольшие средства в развитие локального предпринимательства в этом году (не считая областного центра), ранее вошел в тройку лидеров рейтинга муниципалитетов по эффективности поддержки предпринимательства за 2021 год. Выкса также вошла в топ-3 этого рейтинга в своей группе.

Также Максим Черкасов уточнил, что областные средства можно направить на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам, приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей для бизнеса, а также на гранты для начинающих предпринимателей и самозанятых.

Ранее сообщалось, что молодых и социальных предпринимателей Нижегородской области приглашают к участию в грантовом конкурсе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph