ОМК проведет в Выксе конференцию по стальному строительству 6-8 сентября Бизнес

Фото пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) проведет 6-8 сентября в городе Выксе Нижегородской области конференцию по теме трендов регионального рынка и стального строительства. К участию приглашают сотрудников проектных организаций, девелоперов, региональных застройщиков и заводов металлоконструкций. Заявки на участие можно подать до 22 августа.

В программе конференции запланировано посещение производств выксунского завода ОМК, а также доклады и круглый стол по совершенствованию технологии производства труб для строительной промышленности. Участники обсудят проблемы повышения надежности и качества металлопродукции для строительства и эксплуатации промышленных объектов.

"Стальное строительство в России имеет хорошие перспективы развития как в промышленности, так и в жилищном сегменте за счет сокращения сроков строительства и снижения массы зданий на металлокаркасе. Конференция на площадке ОМК соберет производителей и потребителей регионального рынка металлопродукции, чтобы совместно определить основные проблемы отрасли, приоритетные направления развития и наметить дальнейшие шаги сотрудничества", - отметил начальник управления по продвижению продуктов "ОМК Стальной спектр" Алексей Кудасов.