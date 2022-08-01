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Общество

Нижегородские перевозчики будут обязаны объявлять остановки

16 августа 2022 14:00  [262] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские перевозчики будут обязаны объявлять остановки. Об этом заявил замдиректора ГУ "Центр развития транспортных систем" Дмитрий Рябушев по итогам встречи с пассажирскими предприятиями.

Согласно информации, объявление остановок входит в перечень обязательных требований для перевозки пассажиров. К зиме перевозчики должны будут оборудовать в транспорте системы оповещения об остановках, в крайнем случае, их может объявлять по громкой связи водитель.

Также в ходе проведенного мониторинга было выявлено 93 факта отсутствия на информационных табло "умных остановок" транспортных средств, которые на самом деле прибыли на остановки. 

Как рассказал Дмитрий Рябушев, актуальная информации о перемещении транспорта должна быть доступна не только диспетчерам, но и пассажирам. Перевозчики, в случае нарушений, будут привлекаться к административной ответственности.

«Период уговоров перевозчиков прошел. Один из основополагающих элементов новой системы работы общественного транспорта – контроль", - подчеркнул он.

О мерах, которые предпринимаются для устранения этих замечаний, перевозчики должны будут отчитаться в течение двух недель.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 23 августа в тестовом режиме будет запущена новая система работы общественного транспорта. Апробация маршрутной сети будет вестись до 1 января 2023 года. 

В этот период с перевозчиками заключат временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках начнут действовать проездные, а также бесплатные пересадки.

До конца года специалисты проанализируют работу новой маршрутной сети и при необходимости внесут корректировки. Долгосрочные договоры с перевозчиками планируется заключить в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже работает "горячая линия" по ее работе.

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Теги:
Общественный транспорт
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