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Общество

Проблемный ЖК "Парус" в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года

16 августа 2022 15:15  [217] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проблемный ЖК "Парус" на площади Сенной в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года. Об этом стало известно во время выездного совещания на объекте, которое провел заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Как рассказал замгубернатора, это один из старейших нижегородских долгостроев. В 2020 году объект передали новому застройщику, которому в рамках импортозамещения пришлось менять часть оборудование на аналогичное, но сейчас все материалы закуплены. Ко Дню города планируется завершить фасадные работы.

Напомним, что ООО СЗ "Добрострой" достраивает проблемные дома ООО "ВВСК" в Нижнем Новгороде.

ООО "ВВСК" на территории города осуществляло строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Тверская – Славянская (ЖК "Ренессанс") и гостиницы и жилого блока со встроенными нежилыми помещениями на пл. Сенной (ЖК "Парус"). Строительство ЖК "Парус" было начато в 2008 году и заморожено в 2015 году. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23 июня 2017 года ООО "ВВСК" признано банкротом.

Сейчас общая строительная готовность ЖК "Парус" составляет более 85%. Уже завершены работы по кладке межквартирных стен и внутриквартирных перегородок, установлены два из четырех лифтов, продолжается монтаж систем водоснабжения, отопления, электроснабжения. Заканчиваются  работы по монтажу оконных блоков, остеклению лоджий. 

Завершить строительство и провести итоговую проверку объекта планируется осенью, а ввести в эксплуатацию – в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что проблемный ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде также планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

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Теги:
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