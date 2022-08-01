Почти 300 человек из 35 регионов РФ посетили "дизайн-выходные" в Выксе Общество

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Образовательная конференция по архитектуре и дизайну в Выксе Нижегородской области собрала около 300 участников из 35 регионов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эксперты отмечают, что последние несколько лет территория Выксы активно развивается: появляются новые общественные пространства, необычные арт-объекты, формируется туристический код и навигация.

"Здорово, что "Дизайн-выходные" прошли в Выксе – небольшом, но очень важном городе Нижегородской области. Опыт экспертов дает не только вдохновение для местных специалистов, но и энергию для перезагрузки важных элементов городской среды. В Выксе уже сделано много шагов в сторону программирования культурного и промышленного туризма, а также объектов благоустройства", – отметила советник губернатора Нижегородской области, руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина.

Напомним, что участниками дизайн-выходных в Выксе стали ведущие специалисты дизайн-индустрии России.