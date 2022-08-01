Чрезвычайная пожароопасность сохранится в отдельных районах Нижегородской области 16-19 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в отдельных районах Нижегородской области с 16 по 19 августа. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) пожароопасность лесов, а в отдельных районах ожидается чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

В этот период повышается вероятность возникновения лесных пожаров с распространением на населенные пункты.

Нижегородцам рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках. Также во время посещения леса не следует оставлять стекло, мусор, бутылки на открытой местности, чтобы не спровоцировать пожар.

Напомним, в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что лесной пожар зарегистрирован в Воротынском районе Нижегородской области.