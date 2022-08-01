Чрезвычайная пожароопасность сохранится в отдельных районах Нижегородской области 16-19 августа

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Чрезвычайная пожароопасность сохранится в отдельных районах Нижегородской области с 16 по 19 августа. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) пожароопасность лесов, а в отдельных районах ожидается чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.
В этот период повышается вероятность возникновения лесных пожаров с распространением на населенные пункты.
Нижегородцам рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках. Также во время посещения леса не следует оставлять стекло, мусор, бутылки на открытой местности, чтобы не спровоцировать пожар.
Напомним, в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.
Ранее сообщалось, что лесной пожар зарегистрирован в Воротынском районе Нижегородской области.
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