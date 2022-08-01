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Культура и отдых

Выживет только "Стая" — премьера экстремальной молодежной драмы состоится в видеосервисах Wink и more.tv

18 августа 2022 12:18  [128] Культура и отдых

Видеосервисы Wink и more.tv 9 сентября начнут эксклюзивный показ восьмисерийной молодежной драмы "Стая" (18+), которая создана кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке АНО "ИР". Сериал войдет в линейку Wink Originals. Телевизионная премьера проекта состоится в эфире телеканала СТС. В главных ролях — Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская.

По сюжету юные правонарушители отправляются в горы в рамках экспериментальной программы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит пройти через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), которые не подозревают с чем им придется столкнуться в процессе. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую стаю. Правда, в этой стае есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны.

"Сериал "Стая" получился очень динамичным, жестким не только по формату, но и по поднимаемым проблемам. На мой взгляд, это очень правильно — с помощью зрелищности говорить о действительно важном для каждого человека. Молодым актерам пришлось работать в сложнейших горных условиях — раскрывать драматургическую линию в физически опасных обстоятельствах, работая практически каскадерами. Следить за этим очень интересно. Мы с удовольствием поддерживаем цифровую премьеру сериала, который после выйдет в эфире СТС, и уверены, что проект обязательно найдет своих поклонников", — подчеркнул директор по контентной политике "Ростелекома", продюсер сериала от видеосервиса Wink Александр Косарим.

Съемки сериала "Стая" проходили в экстремальных условиях в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию. А прежде актеры усиленно готовились к съемкам в Москве: прошли обучение скалолазанию и безопасному поведению в горах, а также научились стрелять из лука. Съемочные дни начинались в три утра, а путь до площадки иногда занимал два с половиной часа. Работа над проектом велась в условиях дикой природы, поэтому группу ожидали сложные спуски и подъемы, вертолетные съемки, сплавы по реке, сцены в ледяной воде и непредсказуемая погода.

"Однажды мою лодку резко потащил катер, и я неожиданно упал в воду. Было прикольно, но холодно. Но в целом, вспоминая нашу экспедицию, могу сказать, что у меня такого еще не было. И мне понравилось: классный опыт, вкусная еда, очень красивая природа. Когда мне прислали сценарий, понял, что хочу сыграть именно Макса. Он — скрытый лидер. Макс авторитарен и жаждет всеобщего подчинения, резок, вспыльчив и страдает от приступов неконтролируемой агрессии", — поделился воспоминаниями Павел Табаков.

"О моем страхе высоты никто не подозревал. Но у меня была большая мотивация — перебороть его. На тренировках появился такой адреналин, что, казалось бы, и страшно, и при этом хочется продолжить. Тогда нас научили, как страховать друг друга, как правильно застегивать и проверять страховку", — отметила Анастасия Красовская.

"Мы практически отметили Новый год весной и увидели, как снег падает на цветущий персик. Чего только не было: пронизывающий ветер, дождь с грозой, град, в общем, все "погоды мира". Смены иногда переносились, а как-то нас всех срочно эвакуировали с гор", — рассказала Агата Муцениеце.

О сериале "Стая" (18+)
Производство: Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" и при поддержке АНО "ИРИ".
На основе формата сериала Wild Republic (продюсер Liapas pictures, форматообладатель Beta Film GmBH).
Онлайн-кинотеатры: Wink и more.tv.
Телеканал: СТС.
Жанр: драма.
Хронометраж: 48 минут.
Количество серий: 8.
Режиссер-постановщик: Марк Горобец.
Операторы-постановщики: Андрей Иосифов, Станислав Шарков.
Продюсеры: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук.
Продюсеры СТС и "НМГ Студии": Максим Рыбаков, Антон Федотов, Жора Крыжовников, Владимир Неклюдов, Денис Уточкин.
Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.
Креативные продюсеры: Инна Оркина-Сексте, Анна Гершович, Степан Коршунов.
Исполнительный продюсер: Вячеслав Михайлов.
Авторы сценария: Ольга Никифорова, Григорий Зельцер, Андрей Журавлев, Оксана Гречко, Марина Елатомцева.
В ролях: Агата Муцениеце, Макар Запорожский, Павел Табаков, Георгий Ратишвили, Александр Робак, Виталий Хаев, Эльшан Алескеров, Иван Непомнящий, Вероника Мохирева, Анастасия Красовская, Екатерина Карташова, Юрий Насонов, Екатерина Честина, Александр Кудренко и другие.
Трейлер сериала "Стая" доступен в официальных аккаунтах видеосервиса Wink в социальной сети ВКонтакте и в мессенджере Telegram.
Фото со съемок можно посмотреть здесь и здесь.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке и облачные игры.

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